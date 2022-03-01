Испания

Аргентинський хавбек повернувся до тренувань.

Півзахісник Севільї Ерік Ламела відновився після операції на плечі та повернувся до загальної групи футболістів.

Хавбек пропустив три місяці через травму, що зазнав восьмого листопада в матчі проти Бетісу. Нагадаємо, тоді Ламела був змінений на 75 хвилині матчу, а його команда виграла поєдинок 2:0.

У поточному сезоні Ламела прийняв участь у 16 матчах за "нервіонців", в яких зміг забити чотири м'ячі, а також віддати дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що інший хавбек Севільї отримав ушкодження.