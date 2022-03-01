Півзахісник Севільї Ерік Ламела відновився після операції на плечі та повернувся до загальної групи футболістів.

Хавбек пропустив три місяці через травму, що зазнав восьмого листопада в матчі проти Бетісу. Нагадаємо, тоді Ламела був змінений на 75 хвилині матчу, а його команда виграла поєдинок 2:0.

У поточному сезоні Ламела прийняв участь у 16 матчах за "нервіонців", в яких зміг забити чотири м'ячі, а також віддати дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що інший хавбек Севільї отримав ушкодження. 