Германия

Поляк розглядає можливість переходу з мюнхенського клубу.

Нападник Роберт Левандовскі може покинути Баварію наступного літа і зацікавлений у переході до мадридського Реалу, повідомляє видання AS.

Левандовскі доручив агенту провести перемовини з Реалом і домовитися про трансфер. Якщо "вершкові" не підпишуть Ерлінга Холанда, то спробують підписати польського форварда.

Контракт Левандовскі з Баварією розрахований до 2023 року.

Цього сезону 33-річний гравець провів 33 поєдинки у футболці "червоних", забивши 39 голів.

Раніше повідомлялось, що Левандовскі, Ноєр і Мюллер готові продовжити контракти з Баварією до 2025 року.