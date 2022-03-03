Испания

Незвична пара розіграє другий за значимістю трофей у країні.

Валенсія напередодні на своєму полі грала матч-відповідь проти баскського Атлетіка, у якому їй було потрібно виходити з початкового результату — нічия 1:1 — на Сан-Мамес.

"Кажани" ще під час першого тайму були вимушені змиритися із втратою свого провідного гравця — Хосе Луїс Гайя зазнав чергового ушкодження, через що був вимушено замінений на Тоні Лато.

Проте майже одразу після цього Валенсія зуміла зробити вольове зусилля заради голу майже під саму перерву, а Гонсало Гедеш записав на свій рахунок чергового м’яча у поточному сезоні.

У другій половині матчу "кажани" надавали суттєву перевагу збереженню власних воріт, через що майже відмовилися від контролю м’яча, проте баски так і не зуміли використати перевагу у цьому компоненті.

У підсумку, Валенсія розіграє трофей проти переможця пари Бетис — Райо Вальєкано, які маю зіграти свій матч-відповідь сьогодні, 3 березня, о 22:00 за київським часом.

Валенсія — Атлетік 1:0 (перша гра — 1:1)

Гол: Гуедеш, 43

Валенсія: Мамарадішвілі — Діакабі, Пауліста (Гільямон, 83), Альдерет — Фулькьє, Солер, Моріба, Гая (Лато, 33) — Хіль (Мусах, 71) — Дуро, Гуедеш.

Атлетік: Агірресабала — Лекуе (Печа, 61), Альварес, Мартінес, Берчіче — Беренгер (Вільямс, 70), Д. Гарсія (Венседор, 61), Весга (Саррага, 82), Муньяїн — Р. Гарсія (Сансет, 61), І. Вільямс.

Попередження: Пауліста, Альдерет, Діакабі — Мартінес, Саррага.