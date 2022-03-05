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Алавес — Севілья, Getty Images
05 марта 2022, 08:20
У рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги андалузька Севілья на полі Алавесу створила чергову відмінну нагоду для мадридського Реала відірватися від переслідувачів на чолі турнірної таблиці. "Нервіонці" так і не змогли пройти захист суперників.
Огляд матчу:
Алавес — Севілья 0:0
Алавес: Пачеко — Теналья, Лагуардія, Лежен, Дуарте — Мендес (Хасон, 78), Ескаланте, Мойя, Ріоха (Вальєхо, 89) — Понс (М. Гарсія, 72) — Хоселу.
Севілья: Буну — Навас, Кунде, Гудель, Акунья (Аугустінссон, 83) — Хордан (Торрес, 58), Ділейні, Ракітіч — Корона (Ель-Хаддаді, 83), Ен-Несірі (Мір, 58), Окампос (Луїсмі, 79).
Попередження: Лежен, Дуарте, Понс — Хордан.
Джерело: MEGOGO