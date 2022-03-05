Мадридці розгромили суперника на своєму полі.
Реал - Реал Сосьєдад, getty images
05 марта 2022, 23:57
Реал у рамках поєдинку двадцять сьомого туру чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі Реал Сосьєдад і досяг перемоги.
Мадридці пропустили першими вже на десятій хвилині, але наприкінці першої половини перевернули хід гри, а у другому таймі зняли всі питання.
Реал — Реал Сосьєдад 4:1
Голи: Камавінга, 40, Модріч, 43, Бензема, 76, Асенсіо, 79
Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 84), Алаба, Мілітао, Менді — Модріч (Себальос, 82), Каземіро, Камавінга — Вінісіус Жуніор (Марсело, 82), Бензема (Маріано Діас, 84), Родріго (7) .
Реал Сосьєдад: Реміро — Сальдуа (Елустондо, 64), Ле Норман, Пачеко (Рафінья, 46), Горосабель — Ільярраменді (Субіменді, 64), Меріно, Субельдія — Сільва (Джуахра, 46), Ісак (Серлот, 8) .