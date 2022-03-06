Испания

Президент "блаугранас" заперечує інформацію про зв'язок з норвезьким форвардом.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта прокоментував можливе підписання нападаючого дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда у літнє трансферне вікно.

"Я заперечую, що ми почали будь-які переговори щодо Ерлінга Холанда. Зустріч Хаві та Голанда? Це не до мене", — цитує слова Лапорти журналіст Фабріцио Романо з посиланням на Deportes Cuatro.

У поточному сезоні Ерлінг Голанд провів за Дортмунд 20 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 23 голи та віддав 6 результативних передач.