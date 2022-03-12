Испания

Каталонці розглядають інші кандидатури.

Барселона планує підписати Ерлінга Холанда найближчим літнім трансферним вікном, але розуміє, що може зазнати невдачі.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, "синьо-гранатові" визначились із альтернативами норвезькому футболісту.

Джерело стверджує, що Барселона намагатиметься оформити перехід Тімо Вернера або Ромелу Лукаку, якщо зірветься трансфер Холанда.

У поточному сезоні Ерлінг Голанд провів за Дортмунд 20 поєдинків у всіх турнірах, у яких забивши 23 голи та віддавши 6 результативних передач.

Нагадаємо, що Голанд повернеться до гри лише на початку квітня.