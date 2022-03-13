Закінчився поєдинок чемпіонату Іспанії.
Райо Вальєкано - Севілья, Getty Images
13 марта 2022, 16:55
У поєдинку 28 туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано на власному полі зіграв внічию з Севільєю (1:1).
На 46 хвилині матчу Бебе вивів Райво уперед. А на 63 Томас Ділейні зумів відновити паритет на табло.
Райо Вальєкано — Севілья 1:1
Голи: Бебе, 46 — Ділейні, 63
Райо Вальекано: Дімітрієвски, Баліу, Суарес, Катена, Фран Гарсія, Комесанья, Оскар Валєнтін, Нтека (Сілла, 74), Трехо, Бебе (Ернандес, 64), Гвардіола.
Севілья: Буну, Навас (Корона, 55), Гудель, Кунде, Аугустінссон (Акунья, 54, Кармона, 67), Ракітіч, Ділейні, Окампос, Олівер Торрес (Ен-Несіри, 72), Мунір (Марсьяль, 54), Рафа Мір.
Попередження: Окампос.