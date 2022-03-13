Испания

Каталонці не залишили шансів гостям.

В передостанньому матчі 28-го туру Ла Ліги Барселона на своєму полі приймала Осасуну.

Каталонці не залишили шансів супернику, тричі відзначившись у воротах гостей ще до перерви. Дубль на свій рахунок записав Ферран Торрес, а ще один м'яч забив Обамеянг.

По перерві ситуація суттєво не змінилась, лише Рікі Пуч через дві хвилини після появи на полі встановив остаточний рахунок у матчі — 4:0.

Барселона - Осасуна 4:0

Голи: Ферран Торрес, 14 (пен.), 21, Обамеянг, 27, Пуч, 75

Попередження: Видаль, Давід Гарсія, Унаі Гарсія, Брашанац.