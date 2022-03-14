До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Ла Ліги.
барселона - осасуна, getty images
14 марта 2022, 00:52
В 29-му турі чемпіонату Іспанії Барселона на своєму полі не залишила жодних шансів Осасуні, "відгрузивши" три м'ячі у ворота суперника ще до перерви.
Другий тайм не відрізнявся від першої половини зустрічі нічим, окрім як кількістю забитих м'ячів — Пуч, вийшовши на заміну, встановив остаточний рахунок у матчі.
Огляд матчу:
Барселона - Осасуна 4:0
Голи: Ферран Торрес, 14 (пен.), 21, Обамеянг, 27, Пуч, 75
Попередження: Видаль, Давід Гарсія, Унаі Гарсія, Брашанац.