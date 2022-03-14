Испания

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Ла Ліги.

В 29-му турі чемпіонату Іспанії Барселона на своєму полі не залишила жодних шансів Осасуні, "відгрузивши" три м'ячі у ворота суперника ще до перерви.

Другий тайм не відрізнявся від першої половини зустрічі нічим, окрім як кількістю забитих м'ячів — Пуч, вийшовши на заміну, встановив остаточний рахунок у матчі.

Огляд матчу:

Барселона - Осасуна 4:0

Голи: Ферран Торрес, 14 (пен.), 21, Обамеянг, 27, Пуч, 75

Попередження: Видаль, Давід Гарсія, Унаі Гарсія, Брашанац.