Испания

Данило Панов та Олександр Мусолітін тимчасово приєдналися до іспанської команди.

Незважаючи на розв'язану війну російськими терористами та окупантами на території України, багато європейських клубів не залишилися осторонь і продовжують допомагати українському футболу.

Як повідомляє прес-служба іспанського Леванте, Двоє молодих гравців криворізького Кривбасу, 18-річний Данило Панов та 17-річний Олександр Мусолітін, тренуватимуться в стані одного з аутсайдерів Ла Ліги.

"Українські юнаки ФК Кривбас Олександр Мусолітін та Данило Панов прибули сьогодні вранці до Леванте. З цією ініціативою левантійська організація бере участь в акції гуманітарної допомоги", — сказано на офіційному сайті Леванте.

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