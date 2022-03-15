Испания

Хавбек підсилить "блаугранас" наприкінці поточного сезону.

Півзахісник Мілану Франк Кесс'є залишить свою команду після закінчення контракту та приєднається до Барселони.

Івуарцієць стане другим підписанням "блаугранас" на правах вільного агента після Андреаса Крістенсена, повідомляє Sport.es.

Відзначимо, що Мілан на протязі довгого часу вела перемовини із футболістом щодо продовження контракту, але сам Кесс'є вирішив точно піти з клубу.

Відзначимо, що раніше повідомлялось про інтерес Барселони до Віртца.