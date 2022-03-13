Германия

Німецький хавбек вибув на довгий строк.

Атакуючий хавбек леверкузенського Баєру Флоріан Віртц не зміг дограти перший тайм програного матчу проти Кельну через ушкодження.

Футболіст отримав розрив хрестоподібної зв'язки лівого коліна та не допоможе своїй команді найближчі місяці, повідомляє Фабріціо Романо.

Відзначається, що за футболістом вже слідкують такі клуби як Реал, Барселона та мюнхенська Баварія.

У поточному сезоні на рахунку Віртца 31 матч за Баєр, у яких він він відзначився десятьма забитими м'ячами та віддав 14 результативних передач.

Раніше хавбек встановив рекорд Бундесліги за кількістю матчів серед молодих футболістів.