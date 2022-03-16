Испания

Півзахисник Атлетіко розповів про свої враження від перемоги над англійським колективом.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти англійського Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд мадридський Атлетіко здобув мінімальну перемогу (1:0), завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.

Манчестер Юнайтед — Атлетіко 0:1 Відео голу та огляд матчу

Півзахисник "матрацників" Коке, якого визнали найкращім гравцем матчу, після завершення гри розповів про свої враження від виступу команди.

"У першому матчі ми цілком заслуговували на перемогу, а вже на полі суперників просто вперто билися, щоб отримати те, чого були гідні за підсумками цього протистояння.

Гадаю, що Ян Облак — найкращий у світі воротар. Сьогодні він довів це вкотре, і це допомогло нам здобути перемогу.

Цього року хочемо пройти якнайдалі за ходом цього турніру. Наявне просто неймовірне відчуття того, що нам це вдається. Дуже важливим для клубу є продовження боротьби в Лізі чемпіонів у настільки важкому сезоні, під час якого доводиться переживати злети, то падіння", — заявив іспанський футболіст.

Атлетіко зіграє наступний матч проти Райо Вальєкано на виїзді 19 березня.