Испания

Каталонці слідкують за гравцем Тоттенгема.

Захисник Тоттенгема Серхіо Регілон потрапив в сферу інтересів Барселони, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Барселона слідкує за Регілоном і спробує підписати його наступного літа. Каталонці розглядають іспанського фулбека у якості заміни Жорді Альбі.

Реал Мадрид також може повернути 25-річного гравця і має право викупу за 40 мільйонів євро.

Цього сезону 25-річний гравець провів 28 поєдинків у складі "шпор", відзначившись двома голами і трьома асистами.

Раніше повідомлялося, що Барселона погодила п’ятирічний контракт з Франком Кесс'є.