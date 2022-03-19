Каталонці слідкують за гравцем Тоттенгема.
Серхіо Регілон, Getty Images
19 марта 2022, 14:27
Захисник Тоттенгема Серхіо Регілон потрапив в сферу інтересів Барселони, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Барселона слідкує за Регілоном і спробує підписати його наступного літа. Каталонці розглядають іспанського фулбека у якості заміни Жорді Альбі.
Реал Мадрид також може повернути 25-річного гравця і має право викупу за 40 мільйонів євро.
Цього сезону 25-річний гравець провів 28 поєдинків у складі "шпор", відзначившись двома голами і трьома асистами.
Раніше повідомлялося, що Барселона погодила п’ятирічний контракт з Франком Кесс'є.