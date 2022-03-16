Англия

Англійський клуб слідкує за ситуацією навколо бразильського голкіпера.

Голкіпер Барселони Нето потрапив в сферу інтересів Астон Вілли, повідомляє видання Sport.

Астон Вілла знаходиться в пошуках потенційної заміни Еміліано Мартінесу і розглядає можливість підписання Нето. "Леви" спробують орендувати бразильця, якщо аргентинець піде.

Барселона хоче продати Нето на постійній основі за 14 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла також спробує підписати хавбека Лідса Калвіна Філліпса.