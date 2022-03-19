Испания

Іспанський спеціаліст прокоментував ситуацію навколо аргентинця.

Головний тренер Барселони Хаві поділився своєю думкою щодо чуток про можливе повернення нападника Ліонеля Мессі з ПСЖ.

"Лео Мессі – найкращий футболіст в історії футболу, для нього завжди будуть відкриті двері в Барселоні.

Він заслуговує на вшанування, але я не можу більше нічого сказати, оскільки у нього є чинний контракт з Парі Сен-Жермен", – приводить слова Хаві видання Mundo Deportivo.

Раніше повідомлялося, що Мессі не планує залишати ПСЖ до закінчення угоди.