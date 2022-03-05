Испания

Тренер каталонців розраховує на бразильського ветерана.

Головний тренер Хаві хоче, аби захисник Дані Алвес продовжив виступи в Барселоні наступного сезону.

"Сподіваюсь, він продовжить виступи в нашій команді. Дані Алвес може вважатися для нас рольовою моделлю.

Його внесок у нашу команду неймовірний, він дуже нам допомагає", – приводить слова Хаві журналіст Фабріціо Романо.

Після переходу у Барселону в січні Дані Алвес провів шість матчів у складі "синьо-гранатових", відзначившись одним голом і трьома асистами.

Раніше повідомлялося, що Барселона близька до продовження контрактів з Гаві та Араухо.