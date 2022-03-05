Тренер каталонців розраховує на бразильського ветерана.
Дані Алвес, Getty Images
05 марта 2022, 16:08
Головний тренер Хаві хоче, аби захисник Дані Алвес продовжив виступи в Барселоні наступного сезону.
"Сподіваюсь, він продовжить виступи в нашій команді. Дані Алвес може вважатися для нас рольовою моделлю.
Його внесок у нашу команду неймовірний, він дуже нам допомагає", – приводить слова Хаві журналіст Фабріціо Романо.
Після переходу у Барселону в січні Дані Алвес провів шість матчів у складі "синьо-гранатових", відзначившись одним голом і трьома асистами.
Раніше повідомлялося, що Барселона близька до продовження контрактів з Гаві та Араухо.