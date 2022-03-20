Испания

Завершився черговий матч іспанського чемпіонату.

В двадцять дев'ятому турі чемпіонату Іспанії Еспаньол на своєму полі приймав Мальорку.

Перемогу в непростому матчі змогли одержати саме "папуги", а єдиний гол на свій рахунок записав форвард команди Де Томас.

Таким чином, гості можуть вже сьогодні опуститись у зону вильоту, якщо Кадіс зможе переграти Вільярреал.

Еспаньол - Мальорка 1:0

Гол: Де Томас, 42

Попередження: Коста, Баре, Мурікі, Морланес, Відаль, Райолло.