Завершився черговий матч іспанського чемпіонату.
еспаньол - мальорка, getty images
20 марта 2022, 16:58
В двадцять дев'ятому турі чемпіонату Іспанії Еспаньол на своєму полі приймав Мальорку.
Перемогу в непростому матчі змогли одержати саме "папуги", а єдиний гол на свій рахунок записав форвард команди Де Томас.
Таким чином, гості можуть вже сьогодні опуститись у зону вильоту, якщо Кадіс зможе переграти Вільярреал.
Еспаньол - Мальорка 1:0
Гол: Де Томас, 42
Попередження: Коста, Баре, Мурікі, Морланес, Відаль, Райолло.