Испания

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Реал та каталонська Барселона.

У рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги на Сантьяго Бернабеу відбудеться величне Ель-Класіко між мадридським Реалом та каталонською Барселоною.

Карло Анчелотті, після перемоги над Мальоркою (3:0), вирішив використати з перших хвилин Карвахаля на правому фланзі захисту, тоді як ліворуч зіграє Начо, а Алаба та Мілітао виступлять у парі в центрі. Модріч доповнить трикутник в центрі поля, а Вальверде зіграє на правому фланзі атаки. Родріго буде відігравати роль центрального форварда.

Хаві, на тлі перемоги над турецьким Галатасараєм (2:1), випустив Араухо на правий фланг захисту, а Дембеле розташується вище нього в атаці.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Начо — Модріч, Каземіро, Кроос — Вальверде, Родріго, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Пиньєйро, Вальєхо, Азар, Асенсіо, Марсело, Йовіч, Васкес, Себальос, Іско, Діас, Камавінга.



Барселона: тер Штеген — Араухо, Піке, Гарсія, Альба — Ф. де Йонг, Бускетс, Педрі — Дембеле, Обамеянг, Ферран.

Запасні: Нето, Тенас, Пуч, Алвес, Депай, Траоре, Брайтвейт, Ніко, Ленгле, Л. де Йонг, Мінгеса, Гаві.



Гра Реал — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.