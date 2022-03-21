Испания

Воротар "вершкових" висловився щодо розгрому в матчі Ла Ліги.

Голкіпер мадридського Реалу та збірної Бельгії Тібо Куртуа висловився щодо невдалої гри своєї команди проти Барселони в матчі чемпіонату Іспанії.

Футболіст вважає, що його команда могла програти з більшим рахунком, ніж 0:4.

"Ми зіграли так, як не можуть грати футболісти Реалу. Суперник постійно знаходив зони, ми вийшли на поле не до кінця зусередженими. Перші два голи ми пропустили через неуважність.

На другий тайм команда вийшла із вірою, що ми можем переломити цей матч, але після моменту Вальверде ми просто провалилися.

Реал просто припинив боротьбу у другому таймі — Барселона могла забивати ще більше і резальтат міг би бути зовсім кепським для нас", — наводить слова Куртуа AS.

Дивитися відео голів та огляд матчу Реал Мадрид — Барселона ви можете на Football.ua.