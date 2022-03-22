Испания

"Жовті" планують підсилити півзахист влітку.

Півзахисник Райо Вальєкано Санті Комесанья потрапив в сферу інтересів Вільярреалу, повідомляє видання AS.

Вільярреал планує підсилити лінію півзахисту влітку і спробує придбати Комесанью. "Жовті" готові запропонувати за іспанського хавбека біля 4 мільйонів євро.

Чинний контракт Комесаньї з Райо розрахований до червня 2023 року.

Цього сезону 25-річний гравець провів 33 поєдинки у складі "бджіл", відзначившись одним голом і двома асистами.

Нагадаємо, Вільярреал втратив Альберто Морено через розрив хрестоподібних зв'язок.