Найбільш високооплачуваний футболіст з Барселони.
Жерар Піке, getty images
22 марта 2022, 19:28
Захисник каталонської Барселони Жерар Піке є найбільш високооплачуваним футболістом у чемпіонаті Іспанії.
Як повідомляє журналіст L'Equipe Андрес Онрубії Рамос, заробітна плата Піке складає 2,33 млн євро на місяць.
Друге місце у списку займають вінгери мадридського Реала Гарет Бейл та Еден Азар (по 2,27 млн євро). Трійку замикає Серхіо Бускетс з 1,91 мільйона євро на місяць.
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