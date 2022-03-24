Испания

Очільник Ла Ліги певен у згубності ідеї нового турніру.

Тему створення нового клубного турніру на теренах Європи під назвою Суперліга знову почали активно виводити на перший план спортивних новин її клуби-засновники.

Із тих пір, як пера спроба запустити цей проєкт зазнала невдачі, ситуація довкола та ставлення до цього турніру збоку офіційних персон УЄФА, ФІФА та підконтрольних їм організацій фактично не змінилися.

Зокрема, голова іспанської Ла Ліги продовжує залишатися чи не найбільшим противником цієї ідеї, що тільки підкреслює останнє його інтерв’ю.

"Флорентіно ніколи не вмів програвати, він завжди намагається щось вигадувати нове. Суперліга — це концепція, яка зародилася багато років тому і належить саме йому, а не всьому Реалу.

Ця ідея дійсно продовжує існувати в їх головах. Вони зараз зробили найбільшу ставку на можливе рішення ЄС на їх користь, проте європейські уряди вже себе позиціонують у якості противників цієї ідеї.

Вони також працюють над іншою реалізацією проєкту, яка теж зазнає невдачі, бо не матиме в своєму складі англійських команд, та теж буде виступати фактично проти УЄФА, ФІФА та, певна річ, Ла Ліги", — заявив іспанський функціонер.

Нагадаємо, що раніше Тебас звинувачував керівників клубів-організаторів нового турніру у брехні.