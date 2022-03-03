Іспанський функціонер висловився з приводу можливого створення нового турніру.
Хав'єр Тебас, Getty Images
03 марта 2022, 15:31
Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував плани окремих європейських грандів повернутися до ідеї створення Суперліги.
"Англійським клубам важно стати частиною цього турніру, тому вони вирішили створити Суперлігу з двома рівнями, а національні чемпіонати будуть мати другорядну роль. Два-три клуби вилітатимуть, але завжди будуть ті ж самі команді: Барселона, Реал Мадрид, Ювентус. Їм буде важко вилетіти.
Вони зробили ворогами УЄФА та Прем'єр лігу, чий розвиток йде не за їхніми планами. У нас є вся інформація. Вони можуть казати що завгодно, але ми знаємо, що вони працюють над цим проектом. Кожен раз я читаю це і дуже дратуюсь. Якщо чесно, мені здається, вони брешуть більше за Путіна", – приводить слова Тебаса видання Marca.
Раніше стало відомо, що президент Ювентуса Андреа Аньєллі сьогодні має повідомити про створення Суперліги.