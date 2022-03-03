Испания

Іспанський функціонер висловився з приводу можливого створення нового турніру.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував плани окремих європейських грандів повернутися до ідеї створення Суперліги.

"Англійським клубам важно стати частиною цього турніру, тому вони вирішили створити Суперлігу з двома рівнями, а національні чемпіонати будуть мати другорядну роль. Два-три клуби вилітатимуть, але завжди будуть ті ж самі команді: Барселона, Реал Мадрид, Ювентус. Їм буде важко вилетіти.

Вони зробили ворогами УЄФА та Прем'єр лігу, чий розвиток йде не за їхніми планами. У нас є вся інформація. Вони можуть казати що завгодно, але ми знаємо, що вони працюють над цим проектом. Кожен раз я читаю це і дуже дратуюсь. Якщо чесно, мені здається, вони брешуть більше за Путіна", – приводить слова Тебаса видання Marca.

Раніше стало відомо, що президент Ювентуса Андреа Аньєллі сьогодні має повідомити про створення Суперліги.