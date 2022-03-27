Испания

Форвард відмовився продовжувати угоду з іспанським клубом.

Нападник Хоселу покине Алавес після завершення сезону, повідомляє видання Estadio Deportivo.

Хоселу не домовився про нову угоду з Алавесом і отримає статус вільного агента. В підписанні іспанського форварда зацікавленні Сельта, Валенсія та Вільярреал, але лідирує в цій боротьбі Еспаньйол.

Хоселу виступає у складі Алавеса з 2019 року, перейшовши з Ньюкасла. Цього сезону 32-річний гравець провів 30 поєдинків у складі "біло-синіх", забивши 12 голів і віддавши 2 асисти.