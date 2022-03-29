Испания

Керманич відкидає варіант із можливістю змінити місце роботи.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке вже забезпечив національну команду власної країни путівкою до чемпіонату світу в Катарі, тому березнева міжнародна пауза проходить для "Фурії Роха" за проведенням товариських поєдинків.

Після перемоги над Албанією (2:1), іспанці на власному полі зустрінуться з Ісландією, проте перед цією грою в журналістів з’явилося питання до керманича щодо його можливої роботи в складі англійського Манчестер Юнайтед, чутки щодо якої виникали раніше.

"Юнайтед? Я очолюватиму Іспанію в Катарі, а там уже побачимо, що буде далі.

Чи є у вас ще якісь сумніви? Чи маю я повторювати це більше одного разу? Немає посади, яка хвилює мене більше, ніж представлення моєї країни в Катарі", — заявив іспанський спеціаліст.

Нагадаємо, що Енріке працює з Іспанією з липня 2018 року, через особисті причини взявши невеличку паузу на півроку в 2019. Його чинний контракт спливає саме після чемпіонату світу.