Испания

Фахівець цілком задоволений у своєму клубі.

Головний тренер Севільї Хулен Лопетегі висловився щодо свого майбутнього.

Нагадаємо, довгий час взимку фахівця зв'язували із переходом в один із клубів АПЛ.

"Моє рішення остаточне — я залишаюсь у Севільї. Я цілком задоволений у клубі і не розглядаю інші пропозиції", — наводить слова Лопетегі Фабріціо Романо.

Зазначимо, що взимку іспанець був близький до того, щоб очолити Ньюкасл, яких зрештою призначив Едді Хау.

Останнім часом в англійській пресі з'являлись чутки про те, що Лопетегі зацікавив Манчестер Юнайтед, однак сам спеціаліст не зацікавлений в роботі з англійським клубом.

Раніше повідомлялось, що окрім Лопетегі в шорт-лист МЮ входить також Ліїс Енріке.