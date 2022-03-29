Фахівець цілком задоволений у своєму клубі.
хулен лопетегі, getty images
29 марта 2022, 16:41
Головний тренер Севільї Хулен Лопетегі висловився щодо свого майбутнього.
Нагадаємо, довгий час взимку фахівця зв'язували із переходом в один із клубів АПЛ.
"Моє рішення остаточне — я залишаюсь у Севільї. Я цілком задоволений у клубі і не розглядаю інші пропозиції", — наводить слова Лопетегі Фабріціо Романо.
Зазначимо, що взимку іспанець був близький до того, щоб очолити Ньюкасл, яких зрештою призначив Едді Хау.
Останнім часом в англійській пресі з'являлись чутки про те, що Лопетегі зацікавив Манчестер Юнайтед, однак сам спеціаліст не зацікавлений в роботі з англійським клубом.
Раніше повідомлялось, що окрім Лопетегі в шорт-лист МЮ входить також Ліїс Енріке.