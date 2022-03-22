Англия

"Червоні дияволи" не планують запрошувати німецького спеціаліста.

Манчестер Юнайтед не розглядає Томаса Тухеля з Челсі в якості кандидата на посаду головного тренера, повідомляє Sky Sports.

Майбутнє Тухеля в Челсі знаходиться під питанням, але Юнайтед називає інформацію про інтерес до нього лише чутками.

Головними кандидатами у керівництва МЮ наразі є Маурісіо Почеттіно і Ерік тен Хан. Також в списку є Хулен Лопетегі і Луїс Енріке.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед також націлився на форварда Евертона Рішарлісона.