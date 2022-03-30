Испания

Футболіст бажає залишитись у клубі.

Півзахісник мадридського Реалу та збірної Іспанії Марко Асенсіо готовий до перемовин з клубом щодо нового контракту.

Сторони обговорять можливе співробітництво влітку та вирішать, або футболіст залише команду через трансфер, або підпише новий контракт, повідомляє Marca.

Сам же Асенсіо волів би подовжити контракт зі своїм клубом. Реал готовий запропонувати нову угоду футболісту, але не може збільшити іспанцію заробітну плату.

Діючий контракт футболіста з Реалом розрахований до літа 2023 року.

Раніше повідомлялось, що мадридський Реал зацікавлений в англійському вінгері.