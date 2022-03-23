Англійський півзахисник може перебратися до Ла Ліги.
Джуд Беллінгем, getty images
23 марта 2022, 00:18
Реал розуміє, що кар'єри Лукі Модріча та Тоні Крооса добігають кінця на найвищому рівні, а тому треба думати про нових гравців у центр поля.
Як повідомляє видання Рамон Альварес, мадридці націлилися на підписання півзахисника Борусії Д Джуда Беллінгема. У клубі планують провести трансфер влітку 2023 року.
У поточному сезоні англійський футболіст провів 37 поєдинків на клубному рівні, відзначившись шістьма голами та 13 результативними передачами.
Нагадаємо, що раніше арбітр, якого Беллінгем звинуватив у упередженості, припинив свою кар'єру.