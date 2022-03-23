Испания

Англійський півзахисник може перебратися до Ла Ліги.

Реал розуміє, що кар'єри Лукі Модріча та Тоні Крооса добігають кінця на найвищому рівні, а тому треба думати про нових гравців у центр поля.

Як повідомляє видання Рамон Альварес, мадридці націлилися на підписання півзахисника Борусії Д Джуда Беллінгема. У клубі планують провести трансфер влітку 2023 року.

У поточному сезоні англійський футболіст провів 37 поєдинків на клубному рівні, відзначившись шістьма голами та 13 результативними передачами.

Нагадаємо, що раніше арбітр, якого Беллінгем звинуватив у упередженості, припинив свою кар'єру.