Испания

Футболіст Бешикташу висловився щодо екс-наставника Барселони.

Півзахісник Бешикташу, права якого належать Барселоні, Міралем П'яніч висловився щодо невдалої співпраці із Рональдом Куманом.

"Манера Кумана вести справи та спілкуватись із гравцями була дуже невічлива. Вважаю, що Лапорта правильно зробив, що звільнив його. Теперь Барселона згуртована та націлена на результат.

Я двічі міг повернутись до Ювентусу, але ми не змогли домовитись. Питання було не в грошах, мені потрібні були гарантії того, що я буду важливою частиною команди", — наводить слова футболіста Marca.

Відзначимо, що у Кумана з П'янічем був тривалий конфлікт, який став однією з причин трансферу футболіста в Бешикташ.

Раніше повідомлялось, що турецький клуб має намір викупити хавбека.