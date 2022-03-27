Турция

Турецький клуб проведе перемовини з Барселоною.

Бешикташ хоче, щоб півзахисник Міралем П'янич продовжив виступи у складі команди наступного сезону, повідомляє видання Mundo Deportivo.

П'янич приєднався до Бешикташа на правах оренди, але без опції викупу. Керівництво турецького клубу планує провести перемовини з Барселоною в кінці сезону, щоб залишити боснійського хавбека.

Контракт П'янича з Барселоною розрахований до 2024 року, але каталонці можуть відпустити його безкоштовно, якщо Бешикташ повністю візьме на себе зобов’язання по його зарплаті.

Цього сезону 31-річний гравець провів 22 поєдинки у складі "орлів", відзначившись чотирма асистами.

Раніше повідомлялося, що Бешикташ цікавиться трьома гравцями Шахтаря.