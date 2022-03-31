Испания

Хавбек Барселони висловився щодо свого екс-партнера по команді.

Опорний півзахісник каталонської Барселони Серхіо Бускетс висловився щодо свого екс-партнера по команді Ліонеля Мессі.

Футболіст заявив, що був шокований, коли аргентинець залишив клуб.

"Мені дуже не вистачає Мессі як на полі, так і поза ним. Це нормально сумувати за ним після тих років, що ми були в одній команді.

Ми були шоковані, коли він пишов з клубу. Йому також нелегко во Франції — нове місто, новий стиль. Я би хотів, щоб Мессі повернувся до Барселони, але це дуже важко", — наводить слова Бускетса Marca.

Раніше хавбек прокоментував підписання клубом Франка Кесс'є.