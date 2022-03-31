Хавбек Барселони висловився щодо свого екс-партнера по команді.
серхіо бускетс, getty images
31 марта 2022, 18:00
Опорний півзахісник каталонської Барселони Серхіо Бускетс висловився щодо свого екс-партнера по команді Ліонеля Мессі.
Футболіст заявив, що був шокований, коли аргентинець залишив клуб.
"Мені дуже не вистачає Мессі як на полі, так і поза ним. Це нормально сумувати за ним після тих років, що ми були в одній команді.
Ми були шоковані, коли він пишов з клубу. Йому також нелегко во Франції — нове місто, новий стиль. Я би хотів, щоб Мессі повернувся до Барселони, але це дуже важко", — наводить слова Бускетса Marca.
Раніше хавбек прокоментував підписання клубом Франка Кесс'є.