Испания

Півзахисник Барселони висловився стосовно майбутнього одноклубника.

Нещодавно достеменно стало відомо про те, що наступний сезон нинішній півзахисник італійського Мілану Франк Яннік Кесс'є розпочне у складі каталонської Барселони, куди перебереться на правах вільного агента.

25-річний івуарійський гравець досяг усіх необхідних домовленостей із керівництвом "синьо-гранатових", проте навіть його майбутні партнери за командою не прогнозують йому легкої прогулянки під час адаптації.

Зокрема, про це під час свого останнього інтерв'ю розповідав півзахисник Барселони Серхіо Бускетс.

"Я впевнений, що він буде посиленням, яке принесе нам користь: Кесс'є точно допоможе нам.

Йому доведеться адаптуватися до гри Хаві, але тренер, вочевидь, усе розрахував під його час підписання", – заявив досвідчений іспанський виконавець.

Зауважимо, що в поточному сезоні Кесс'є відіграв 30 матчів у складі Мілану, забивши при цьому шість голів та віддавши один гольовий пас.