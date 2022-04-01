Испания

Центрбек Барселони висловився про принципового територіального суперника своєї команди.

Центральний захисник Барселони Жерар Піке розповів, чому виїзні поєдинки з іншим каталонським клубом Еспаньйолом йому подобаються більше, ніж секс.

"У мене вже давно є стільки грошей, скільки бюджет в Еспаньйолу, але мені подобаються поїздки на Корнелью-Ель Прат більше, ніж на Бернабеу.

Я був радий, коли вони повернулись до Ла Ліги, тому що я знову зіграв проти них. Мені подобається приїздити, виходити на поле і бути освистаним там. Це змушує мене сміятись, а їх – ще більше лютувати. Я б сказав, що це краще за секс", — цитує слова Піке El Confidencial.

На даний момент Еспаньйол розташовується на 12-му рядку в турнірній таблиці Ла Ліги, тоді як Барселона задовольняється третім місцем.