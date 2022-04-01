Испания

Босніець висловився щодо молодого футболіста Барселони.

Півзахісник каталонської Барселони Міралем П'яніч, котри виступає на правах оренди за Бешикташ, висловився щодо молодого футболіста "блаугранас" Педрі.

Босніець вважає, що 19-річного футболіста чекає фантастичне майбутнє.

"Педрі танцює із м'ячем як Іньеста. Коли я побачив перше тренування цього хлопця, то одразу зрозумів, що його чекає велике майбутнє.

Він будет робити дійсно видатні речі на полі", — наводить слова П'яніча Mundo Deportivo.

Раніше хавбек висловився щодо екс-тренера Барселони Рональда Кумана.