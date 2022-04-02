Испания

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу Ла Ліги.

Реал у рамках поєдинку тридцятого туру чемпіонату Іспанії зіграє на виїзді проти Сельти.

Сельта — Реал

Субота, 2 квітня, 19.30. Стадіон Балаїдос, Віго. Головний арбітр зустрічі – Пабло Гонсалес Фуертес.

Сельта підходить до матчу у середині турнірної таблиці, демонструючи нестабільні результати. Проте вже зараз можна сміливо говорити, що "кельтам" буде досить складно потрапити до зони вильоту за підсумками сезону, але й про єврокубки не варто мріяти. На даному відрізку чемпіонату Сельта може почуватися порівняно спокійно, хоча гра з таким суперником, як Реал, завжди додає мотивації.

Мадридці, у свою чергу, продовжують лідирувати в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії. Реал випереджає Севілью, яка знаходиться на другому рядку турнірної таблиці на дев'ять балів. Досить пристойний доробок, який дозволяє з великим оптимізмом дивитися у майбутнє. Подейкують, що якщо "вершкові" упустять титул, то Карло Анчелотті буде звільнено.

У минулому турі чемпіонату Іспанії Реал грав проти Барселони в принциповому матчі і зазнав поразки з рахунком 0:4. Немає сумнівів, що, незважаючи на перерву на поєдинки національних збірних, у команди з Мадрида залишився серйозний осад, а тому підопічні Анчелотті прагнуть реабілітуватися якомога швидше.

Особливих кадрових проблем Реал не має. Хіба Еден Азар, який переніс операцію, але він і так досить рідко з'являвся на полі. Тренерський штаб Сельти не зможе розраховувати на досвідченого Уго Мальо.

Зазначимо, що останній матч між Реалом та Сельтою завершився перемогою "вершкових" з рахунком 5:2. Загалом команди часто радують забитими голами.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Мальо – Азар

Під питанням: Позов

Цікаві факти:

Реал Мадрид забив щонайменше 2 голи в останніх 11 матчах проти Сельти Віго у всіх турнірах.

Реал не програв у 26 із останніх 28 виїзних матчів (Ла Ліга).

Мадридський Реал виграв 7 із останніх 8 матчів проти Сельти у всіх турнірах.

Сельта Віго не програла в останніх 6 домашніх матчах (Ла Ліга).