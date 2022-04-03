Испания

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Барселона у рамках поєдинку тридцятого туру чемпіонату Іспанії прийме на своєму полі Севілью.

Барселона — Севілья

Неділя, 3 квітня, 22.00. Стадіон Камп Ноу, Барселона. Головний арбітр зустрічі – Хосе Санчес.

Барселона підходить до поєдинку на третьому рядку турнірної таблиці і продовжує сумнівну гонитву за Реалом. У минулому турі "синьо-гранатові" здобули перемогу над мадридцями в принциповому матчі з рахунком 4:0. Хороша заявка, але дистанція до Реалу надто велика. До того ж треба обійти для початку Севілью.

Барселона відстає від Севільї на три бали у турнірній таблиці, маючи у своєму активі на одну гру менше. "Синьо-гранатові" набрали чудову форму і показують вкрай симпатичну гру, що не може не тішити шанувальників команди. Примітно, що в останніх п'яти іграх каталонці чотири рази забивали чотири м'ячі.

Щодо Севільї, то справи у команди йдуть не найкращим чином, як для претендента на чемпіонський титул. Із п'яти останніх матчів чемпіонату Іспанії "нервіонці" чотири рази зіграли внічию, через що підкралися конкуренти. Севільї буде досить важко випасти із зони Ліги чемпіонів, але друге місце утримати хочеться.

Зазначимо, що Хулен Лопетегі не зможе розраховувати на Сусо, Гомеса та Фернандо, які вибули через травми. Барселона ж не має серйозних кадрових втрат, якщо не вважати Фаті, який лише недавно приступив до тренувань. Останній матч між цими командами завершився з рахунком 1:1 – на гол Гомеса відповів Араухо.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Л. Де Йонг, Дест, Роберто, Умтіті, Фаті — Гомес, Фернандо, Сусо

Під питанням: Акунья, Дієго Карлос, Ділейні, Світ, Рекік