Испания
02 апреля 2022, 21:27
Реал переграв Сельту за рахунок двох пенальті від Бензема
Французький нападник мав можливість оформити й хет-трик із одинадцятиметрової позначки, проте одного разу зазнав невдачі.
Сельта — Реал, Getty Images
02 апреля 2022, 21:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Сельта — Реал 1:2
Голи: Ноліто, 52 — Бензема, 19 (пен.), 69 (пен.)
На 64-й хвилині Карім Бензема (Реал) не забив пенальті (воротар).
Сельта: Дітуро — К. Васкес, Мурільо, Айду, Галан — Белтран (Тапіа, 73) — Мендес (Пінеда, 81), Суарес, Ноліто (Серві, 60) — Аспас, Гальярдо (Серві, 60).
Реал: Куртуа — Л. Васкес (Карвахаль, 61), Мілітао (Начо, 85), Алаба, Менді — Модріч (Вальверде, 75), Каземіро, Кроос (Себальос, 85) — Асенсіо (Родріго, 61), Бензема, Вінісіус.
Попередження: Галан, Гальярдо, Мурільо.