Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

У 30-му турі іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко зробив усе від себе залежне, аби на всяк випадок скористатися можливою осічкою Севільї та Барселони, які трохи пізніше цими вихідними зіграють поміж собою. "Матрацники" вдома здолали опір Алавесу, а Жоау Феліш та Луїс Суарес відзначилися двома дублями.

Огляд матчу:

Атлетіко — Алавес 4:1

Голи: Феліш, 11, 82, Суарес, 75, 90 — Ескаланте, 63.

Атлетіко: Облак — Врсалько, Савіч, Хіменес (Феліпе, 86), Мандава, Лоді (Де Пауль, 46) — Льоренте (Кунья, 72), Кондогбія, Лемар (Карраско, 46) — Феліш, Грізманн (Суарес, 61).

Алавес: Пачеко — Теналья, Лаугардія, Лежен, Дуарте (Наварро, 46) — Ескаланте, Пінья (Пеллістрі, 79) — Мендес (Лум, 79), Понс (Вальеєхо, 46), Ріоха (де ла Фуенте, 85) — Хоселу.

Попередження: Льоренте.