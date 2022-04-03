Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

Мадридський Реал у рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги зумів здолати опір Сельти у Віго за допомогою двох влучних пострілів Каріма Бензема з пенальті. Цікаво, що для цього французькому нападнику "вершкових" знадобилося три спроби, а з боку господарів Балаідоса ми побачили незарахований м’яч ще в першому таймі.

Огляд матчу:

Сельта — Реал 1:2

Голи: Ноліто, 52 — Бензема, 19 (пен.), 69 (пен.)

На 64-й хвилині Карім Бензема (Реал) не забив пенальті (воротар).

Сельта: Дітуро — К. Васкес, Мурільо, Айду, Галан — Белтран (Тапіа, 73) — Мендес (Пінеда, 81), Суарес, Ноліто (Серві, 60) — Аспас, Гальярдо (Серві, 60).

Реал: Куртуа — Л. Васкес (Карвахаль, 61), Мілітао (Начо, 85), Алаба, Менді — Модріч (Вальверде, 75), Каземіро, Кроос (Себальос, 85) — Асенсіо (Родріго, 61), Бензема, Вінісіус.

Попередження: Галан, Гальярдо, Мурільо.