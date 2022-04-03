Испания

Барселона мінімально здолала Севілью

Каталонський клуб наздогнав за очками андалузького суперника, проте випередив його в турнірній таблиці за рахунок додаткових показників.

Барселона — Севілья, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Барселона — Севілья 1:0

Гол: Педрі, 72



Барселона: тер Штеген — Алвес, Піке, Гарсія, Альба — Ф. де Йонг, Бускетс, Педрі (де Йонг, 74) — Дембеле (Ніко, 90+1), Обамеянг (Депай, 81), Ферран.



Севілья: Буну — Навас (Монтіель, 78), Кунде, Дієго Карлос, Рекік (Мір, 82) — Гудель (Ен-Несірі, 79), Хордан, Ракітіч — Ламела (Корона, 67), Окампос, Мартіаль (Аугустінссон, 83).



Попередження: Бускетс, Дембеле, Піке, — Хордан, Монтіель, Корона, Окампос.