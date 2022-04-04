Испания

До абсолютного рекорду потрібно буде відіграти ще один сезон.

Матч 30-го туру іспанської Ла Ліги між Гранадою та Райо Вальєкано (2:2) для незацікавленого в долі цих команд уболівальника міг би пройти стороною, якби не одне вельми цікаве статистичне досягнення футболіста, який узяв у ньому участь.

У віці 39 років та 346 днів на полі з перших хвилин з’явився досвідчений нападник господарів Хорхе Моліна. Ба більше — він ще й забив один із голів своєї команди, допомігши їй тим самим уникнути поразки на власному полі.

Участь у цій грі дозволила Моліні обійти за віковим показником форварда Сезара Родрігеса (39 років та 279 днів), відомого за виступами в складі каталонської Барселони та Ельче ще у 40-60-х роках минулого століття.

Таким чином, Моліна посів другу сходинку в історії чемпіонату Іспанії за віковим показником, і відстає від бразильського опорника Донато (40 років та 138 днів), який свого часу (1988-2003) запалював у складі мадридського Атлетіко та Депортіво.

Зауважимо, що в поточному сезоні Моліна забив 10 голів та віддав чотири гольові передачі в 30 матчах.