Испания

Каталонці хочуть зберегти французького лідера.

Барселона готовий знову спробувати підписати угоду з Усманом Дембеле, повідомляє видання ESPN.

Джерело стверджує, що каталонці відновили переговори щодо продовження контракту — сторони зустрінуться вже за кілька днів.

Цього сезону 24-річний гравець провів 21 поєдинок у складі "синьо-гранатових", відзначившись двома голами і дев'ятьма асистами.

Раніше повідомлялося, що Дембеле погодився перейти до ПСЖ влітку.