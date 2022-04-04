Каталонці хочуть зберегти французького лідера.
Усман Дембеле, getty images
04 апреля 2022, 22:45
Барселона готовий знову спробувати підписати угоду з Усманом Дембеле, повідомляє видання ESPN.
Джерело стверджує, що каталонці відновили переговори щодо продовження контракту — сторони зустрінуться вже за кілька днів.
Цього сезону 24-річний гравець провів 21 поєдинок у складі "синьо-гранатових", відзначившись двома голами і дев'ятьма асистами.
Раніше повідомлялося, що Дембеле погодився перейти до ПСЖ влітку.