До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.
Реал Сосьєдад — Еспаньйол, getty images
05 апреля 2022, 07:53
У рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад здобув мінімальну перемогу над Еспаньйолом.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Олександра Ісака з пенальті, який припав на компенсований до другого тайму час.
Огляд матчу:
Реал Сосьєдад — Еспаньйол 1:0
Гол: Ісак, 90+5 (пен.)
Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель, Субельдія, Ле Норман, Ріко — Рафінья (Меріно, 71), Субіменді — Порту (Джуара, 61), Давід Сільва (Мартін, 88), Ісак — Сьорлот
Еспаньйол: Ойєр — Хіль (Відаль, 74), Калеро, Кабрера, Педроса — Ембарба (Вільєна, 57), Баре (Мелендо, 57), Еррера, Пуадо — Дардер — Морон (Дімата, 74)
Попередження: Ріко, Ісак — Еррера, Дардер, Відаль, Педроса