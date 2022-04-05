Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

У рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад здобув мінімальну перемогу над Еспаньйолом.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Олександра Ісака з пенальті, який припав на компенсований до другого тайму час.

Огляд матчу:

Реал Сосьєдад — Еспаньйол 1:0

Гол: Ісак, 90+5 (пен.)

Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель, Субельдія, Ле Норман, Ріко — Рафінья (Меріно, 71), Субіменді — Порту (Джуара, 61), Давід Сільва (Мартін, 88), Ісак — Сьорлот

Еспаньйол: Ойєр — Хіль (Відаль, 74), Калеро, Кабрера, Педроса — Ембарба (Вільєна, 57), Баре (Мелендо, 57), Еррера, Пуадо — Дардер — Морон (Дімата, 74)

Попередження: Ріко, Ісак — Еррера, Дардер, Відаль, Педроса