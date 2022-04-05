Испания

Французький форвард хоче виступати із своїм співвітчизником за один клуб.

Нападник мадридського Реала Карім Бензема висловився про чутки, які пов'язують форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе з можливим переходом до табору "вершкових" на правах вільного агента наприкінці поточного сезону.

"Мені подобається грати з Кіліаном Мбаппе в національній збірній, і я точно б хотів грати з ним у клубі. Думаю, разом ми забили б удвічі, а може, й утричі більше голів", — цитує слова Бензема L’Équipe.

Нагадаємо, що контракт Кіліана Мбаппе з Парі Сен-Жермен спливає влітку 2022 року.

Цього сезону 23-річний француз провів 38 поєдинків, у яких забив 28 голів і віддав 20 результативних передач.