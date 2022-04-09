До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Ла Ліги.
Севілья — Гранада, Getty Images
09 апреля 2022, 07:25
Севілья в матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги була надзвичайно близька до того, аби програти вдруге поспіль в національній першості, але дивовижний ривок у компенсований час із двома забитими м’ячами з власного боку дозволив команді Емері перемогти на власному полі Гранаду в андалузькому дербі.
Огляд матчу:
Севілья — Гранада 4:2
Голи: Дієго Карлос, 32, Окампос, 66, Мір, 90+3, 90+9 — Мачіс 23, Діас, 88.
Севілья: Буну — Навас, Кунде, Карлос Дієго (Гудель, 79), Аугустінсон — Хордан, Ракітіч — Окампос (Мір, 69), Мартіаль (Гомес, 69), Корона (Торрес, 83) — Ен-Несірі (Ламела, 46).
Гранада: Машіміану — Узуні, Діас, Дуарте (Кіні, 72), Торрент (Санчес, 16), Ескудеро (Моліна, 83) — Мілья, Етекі (Соро, 83), Петровіч — Суарес, Мачіс (Аресо, 72).
Попередження: Хордан, Мір — Етекі, Суарес.
Джерело: MEGOGO