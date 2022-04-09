Испания

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Ла Ліги.

Севілья в матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги була надзвичайно близька до того, аби програти вдруге поспіль в національній першості, але дивовижний ривок у компенсований час із двома забитими м’ячами з власного боку дозволив команді Емері перемогти на власному полі Гранаду в андалузькому дербі.

Огляд матчу:

Севілья — Гранада 4:2

Голи: Дієго Карлос, 32, Окампос, 66, Мір, 90+3, 90+9 — Мачіс 23, Діас, 88.

Севілья: Буну — Навас, Кунде, Карлос Дієго (Гудель, 79), Аугустінсон — Хордан, Ракітіч — Окампос (Мір, 69), Мартіаль (Гомес, 69), Корона (Торрес, 83) — Ен-Несірі (Ламела, 46).

Гранада: Машіміану — Узуні, Діас, Дуарте (Кіні, 72), Торрент (Санчес, 16), Ескудеро (Моліна, 83) — Мілья, Етекі (Соро, 83), Петровіч — Суарес, Мачіс (Аресо, 72).

Попередження: Хордан, Мір — Етекі, Суарес.