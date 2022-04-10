Испания

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Ла Ліги.

Мадридський Атлетіко в рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги гостював у Мальорки зі сподіваннями здобути чергову перемогу на шляху боротьби за якомога кращі місця в зоні топ-4. Однак, сталося не так, як гадалося, і у підсумку команда Дієго Сімеоне пропустила наприкінці зустрічі єдиний гол на обидві у цій грі.

Огляд матчу:

Мальорка — Атлетіко 1:0

Гол: Мурікі, 68

Мальорка: Ріко — Маффео, Вальєнт, Раілло, Оліван, Хауме — Хосабед (Батталья, 86), Баба (Греньє, 90+7), Родрігес — Мурікі, Лі (Кубо, 54).

Атлетіко: Облак — Мандава, Феліпе (Лоді, 75), Савіч —— Карраско, Де Пауль (Врсалько, 62), Кондогбіа, Коке (Лемар, 46), Льоренте — Грізманн (Кунья, 46), Суарес (Феліш, 62).

Попередження: Родрігес — Врсалько, Мандава, Савіч, Кондогбіа.

Джерело: MEGOGO