Испания

Наставник Реалу висловився про чемпіонську гонку.

Мадридський Реал в черговому турі Ла Ліги переміг Хетафе та наблизився до чемпіонського титулу.

Тим не менш, головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті вважає, що зарано ще говорити про золоті медалі першості.

"Нам стало легше, коли команда забила другий м'яч. Хочу відзначити Марсело — він провів дуже якісний матч. Так, ми наблизились до титулу, але ще нічого не вирішено. Ми ще не виграли Ла Лігу.

Тепер треба готуватись до Челсі. Нас очікує дуже важка зустріч. Ви бачили з яким рахунком вони виграли останній матч? Нам треба зусередитись", — наводить слова фахівця Marca.

Відзначимо, що на нашому сайті є відео голів та огляд матчу Реал — Хетафе.